Sea Life Blankenberge sucht dringend das Muttertier dieses kleinen Robbenbabys

Mitglieder des NorthSealTeams, einer gemeinnützigen Organisation, die Robben am Strand überwacht und Spaziergänger fernhält, hatten das Robbenbaby bereits seit zwei Tagen beobachtet. Am Donnerstagabend kroch das Jungtier auf den Deich in De Haan. Die Organisation benachrichtigte daraufhin das Sea Life.

Das Robbenbaby ist in relativ gutem Zustand, befindet sich aber noch in einer kritischen Phase. Es muss so schnell wie möglich lernen, feste Nahrung zu sich zu nehmen, um seine Überlebenschancen zu erhöhen. Sehen Sie sich die Bilder oben an.