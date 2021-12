Vom Einkaufen bis zum Sport: Diese neuen Corona-Maßnahmen gelten ab dem 26. Dezember

Aktivitäten in Innenräumen, an denen viele Menschen beteiligt sind, sind verboten. Von nun an werden bei Sportveranstaltungen keine Zuschauer mehr zugelassen werden. Und es dürfen höchstens zwei Personen einkaufen gehen. Dies wurde vom Konzertierungsausschuss der verschiedenen belgischen Regierungen beschlossen, um die Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus zu verlangsamen. Die neuen Coronavirus-Maßnahmen treten am Sonntagmorgen in Kraft und gelten bis Freitag, den 28. Januar. Nachstehend finden Sie einen vollständigen Überblick über die neuen Maßnahmen für die einzelnen Sektoren.