Windmühle und ein Fluss: beeindruckende Weihnachtsszenerie in der St. Bavo-Kathedrale in Gent

In der St.-Bavo-Kathedrale in Gent ist eine beeindruckende Weihnachtslandschaft zu sehen, die Christelle De Ruyck (61) aus Merelbeke in den letzten Jahren selbst gebaut hat - bis auf die Figuren. Die kunstvolle Krippe umfasst eine sich drehende Windmühle und einen Fluss mit fließendem Wasser.