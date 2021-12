Wolf Asterix taucht im Hafen von Antwerpen auf: "Sie haben keine Angst vor Straßen und Gebäuden"

Viehzüchter müssen auf der Hut sein, denn gerade für einen umherstreifenden Wolf sind ungeschützte Kleinviehbestände eine leichte Beute. Er denkt dabei an Schafe, aber auch an Ponys. Nach einigen Jahren mit Wölfen in der Nachbarschaft sind die Limburger Rinderzüchter gut vorbereitet, aber in der Provinz Antwerpen ist das weniger der Fall.

Anders als in Limburg können Antwerpener Rinderhalter keine Subventionen für den Schutz ihres Viehs vor Wölfen erhalten. Allerdings werden die Wölfe in dieser Provinz in Zukunft häufiger vorkommen. "Im Gebiet der Kalmthoutse Heide hat sich bereits ein Wolf angesiedelt", sagt Loos. "Es ist an der Zeit, dass auch die Provinz Antwerpen die notwendigen Mittel zur Verfügung stellt".