21. Spieltag: Club Brügge verliert das Lokalderby und Union bleibt Tabellenführer

Seit Anfang Dezember coacht der Österreicher Dominik Thalhammer Cercle Brügge. Seit der 51-Jährige den Verein übernommen hat, geht es dort bergauf. Am Sonntag gab es unter dem ehemaligen LASK-Trainer den fünften Sieg im sechsten Spiel. Das sein Club das Lokalderby gegen den „großen Club“ mit 2:0 gewinnen konnte, ist natürlich das Sahnehäubchen für seinen Einstieg in den belgischen Fußball.

Unter dem Österreicher verlor Cercle nur einmal und zwar Tabellenführer und Aufsteiger Union Saint-Gilloise vor einer Woche. Thalhammer führte sein Team in nur wenigen Wochen von einem Abstiegsplatz aktuell ins Mittelfeld der Tabelle.

Union hat sich von dieser Niederlage nicht so ganz erholt, denn zu Hause gegen AA Gent reichte es am Sonntag nur zu einem 0:0. Aber, dieser eine Punkt reicht zu einer Führung mit deutlichem Abstand. Die Brüsseler gehen in die Winterpause mit 47 Punkten. Auf Rang 2 folgt Club Brügge mit „nur“ 40 Punkten. Gegen Cercle wurden wichtige Punkte verspielt…