Das "North Seal Team" ruft die Touristen dazu auf, die Robbenbabys in Ruhe zu lassen

In Oostduinkerke an der belgischen Nordseeküste hatte ein freilaufender Hund vor einigen Tagen für Entsetzen gesorgt, als er ein Robbenbaby angegriffen hatte. Das Jungtier hatte dabei sein Leben verloren. Doch in diesen Tagen können Wanderer und Touristen an den Stränden in Belgien häufig sehr junge Graue Robben antreffen, wie Inge De Bruycker von der Vereinigung „North Seal Team“ dazu erklärt. Dieser Verein schützt und rettet Seehunde an der belgischen Nordseeküste.

„Die Jungen der Grauen Seehunde werden im November oder Anfang Dezember geboren und in den ersten vier Wochen werden sie von den Muttertieren gesäugt. Die Mütter legen ihre Jungtiere bewusst weit weg von der Wasserlinie ab, wo sich die Männchen aufhalten“, so De Bruyker gegenüber dem VRT-Sender Radio 2. Die Männchen wollen sich sofort nach einer Geburt wieder mit den Weibchen paaren: „Nicht selten töten sie dabei die störenden Babys, um sich schnell wieder paaren zu können.“

Also ist es logisch, dass die Jungtiere eine Zeit lang alleine am Strand liegen und auf ihre Mütter warten. Aber dort droht ihnen unter Umständen Ungemach durch die Menschen: „In den Ferien sind viele Leute am Strand und in den Dünen und oft haben sie auch ihre Hunde dabei. Darum wollen wir die Menschen ausdrücklich darum bitten, mindestens 30 Meter Abstand zu halten, um die Tiere nicht zu stressen.“ Ist ein Robbenbaby verletzt, sollte man sogar 50 Meter Abstand halten.