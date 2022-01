Festliche Beleuchtung: Lichtwanderung im Ortsteil Paal in Beringen

Seit dem zweiten Weihnachtstag ist es in der ehemaligen Bergbaustadt Beringen in der Provinz Limburg, genauer im dortigen Ortsteil Paal, möglich, eine Lichtwanderung zu machen. Die Gemeinde und viele Anwohner haben Teile des Viertels festlich beleuchtet und diese Beleuchtung reicht bis in das nahegelegene Waldstück hinein.