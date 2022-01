Gent wird als "touristisches Zentrum" anerkannt - Bald sind dort die Geschäfte auch an Sonntagen geöffnet

Ab Januar wird die ostflämische Provinzhauptstadt Gent offiziell als „touristisches Zentrum“ anerkannt. Das bedeutet, dass ab diesem Moment die Geschäfte in der Stadt auch sonntags geöffnet sein können. Dies soll dem Einzelhandel in der Stadt mehr Flexibilität bringen. In belgischen Städten ohne diese Anerkennung dürfen ihre Geschäfte in der Regel nur an wenigen Sonntagen im Jahr öffnen und diese sonntägliche Öffnung muss bei den Behörden 6 Monate im Voraus beantragt werden.