Kultur-Proteste: Behörden müssen Verstöße gegen die neuen Corona-Maßnahmen kontrollieren

Am Sonntag waren rund 80 Kulturhäuser - Kinos, Theater, Konzertsäle… - aus Protest geöffnet.

In Brüssel hatte sich die Polizei am Sonntag geweigert, die neuen Coronamaßnahmen, die der Konzertierungsausschuss aus Bund, Ländern und Regionen am 22. Dezember erlassen hatte, um die Ausbreitung des Coronavirus und speziell der neuen Omikron-Variante in den Griff zu bekommen, zu kontrollieren. „Wir haben dazu keine Zeit“, hieß es dazu…

Doch ab diesem Montag (27. Dezember) sollen die Polizei und die Wirtschafts- und Sozialinspektion überprüfen, ob sich auch die Kultureinrichtungen an die neuen Coronaregelungen halten.

Proteste in Brüssel

Noch am Weihnachtswochenende hatten tausende Aktive aus der Kulturwelt in Belgien dagegen in Brüssel protestiert, dass ihr Sektor einmal mehr von Schließungen im Rahmen von Corona-Maßnahmen getroffen wird. Dabei wurde auch deutlich, dass sich einige Kulturträger und -einrichtungen nicht an die Schließungen halten wollen.

Die erneute Schließung des Kultur- und Eventsektors aus Coronagründen stößt nicht nur bei den Betroffenen selbst auf Unverständnis, sondern auch in politischen Kreisen.

Nicht zuletzt sind auch Parteien und Politiker aus den Reihen der Mehrheiten in Bund und Ländern gegen diese Maßnahme, die als ungerecht empfunden wird.

Vorreiter

Der Sektor ist in Belgien Vorreiter davon, wie Veranstaltungen corona-gerecht durchgeführt werden können (durch Hygiene, weniger Publikum, Mundmasken in den Räumlichkeiten usw…). Das ausgerechnet hier geschlossen werden muss während andere Sektoren weitermachen können, wie bisher, stößt auf Widerstand. Schon am Dienstag, 28. Dezember, wird sich der Kultursektor mit Bundesgesundheitsminister Frank Vandenbroucke von den flämischen Sozialisten Vooruit treffen, um das Problem zu erörtern.