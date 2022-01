Royals: Prinzessin Maria Laura, die älteste Tochter von Prinzessin Astrid, heiratet

Die Meldung, dass Prinzessin Maria Laura heiratet, war eine Überraschung, denn über das Leben der fünf Kinder von Prinzessin Astrid und Prinz Lorenz ist nur wenig bekannt. Die Schwester von König Philippe schirmt ihre Kinder vor der Außenwelt und der Yellowpress ziemlich gut ab.

Prinzessin Maria Laura ist 33 Jahre alt und machte ihr Abitur, wie auch ihr Onkel, König Philippe, am Sint-Jan- Berchmans-Kolleg in Brüssel. Danach studierte sie Sinologie an der School of Oriental and African Studies in London und arbeitete auch eine Zeit lang in China.

Inzwischen lebt und arbeitet sie in der britischen Hauptstadt London für die regierungsunabhängige Vereinigung CIFF (Children's Investment Fund Foundation) wo sie als Klimaanalystin tätig ist.

