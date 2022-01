2021 kam es in Belgien zu einem "nuklearen Zwischenfall" und zu 8 "Anomalien"

Das Atom-Kontrollorgan FANC teilt unvorhergesehene Vorfälle in den nuklearen Einrichtungen in Belgien in mehrere Kategorien ein: Von Niveau 1 für den normalen Zustand bis Niveau 7 für „ernste Zwischenfälle“. Ab Niveau 2 wird von einem „Vorfall“ oder „Zwischenfall“ gesprochen und ab Niveau 4 von einem „Unfall“.

Zum ersten Mal seit knapp 4 Jahren kam es in diesem Jahr noch einmal zu einem „nuklearen Zwischenfall“, als im Januar im Kernforschungsinstitut SCK CEN in Mol (Prov. Antwerpen) eine unzureichende Leistung am Forschungsreaktor BR2 festgestellt wurde. Dabei arbeiteten zwei Messkreisläufe nicht nach Vorschrift, weil der dritte Kreislauf defekt war.

Da aber diese Anlage(n) über weitere unabhängige Messkreisläufe verfügen, bestand laut FANC zu keiner Zeit eine Gefahr für das Personal der Einrichtung, für die Bevölkerung oder für die Umwelt. Das Nuklear-Kontrollorgan stufte diesen Vorgang als einen „Zwischenfall“ auf Niveau 2“ ein.