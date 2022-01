Coronapass oder 1G? Direkte oder indirekte Impfpflicht? Belgiens Regierung denkt an mehr Druck auf die Ungeimpften

Zuletzt äußerten sich die flämischen Liberalen Open VLD in diese Richtung, als sich deren Vorsitzender Egbert Lachaert gegenüber der Tageszeitung De Morgen für eine 1G-Regelung aussprach. Eine solche Regelung stellt keine direkte Impfpflicht dar, doch praktisch würde es damit auf eine Impfpflicht hinauslaufen.

Vorher schon sprachen sich hochrangige Politikerinnen und Politiker der sozialistischen Parteien Vooruit in Flandern und PS im frankophonen Landesteil für eine Impfpflicht aus, ebenso wie die flämischen Christdemokraten der CD&V.

Die frankophone liberale Reformbewegung MR spricht sich indessen gegen eine Impfpflicht aus. Ein solches Vorhaben sei nicht in der Gesellschaft durchzusetzen, glaubt deren Vorsitzender Georges-Louis Bouchez.

In der Regierungskoalition auf belgischer Bundesebene halten sich die Grünen Groen in Flandern und Ecolo in der Wallonie etwas zurück und nehmen vorerst keine eindeutige Stellung zu dieser Frage ein.

Der Corona-Konzertierungsausschuss aus Bund, Ländern und Regionen hat bei seiner letzten Sitzung am 22. Dezember dem Corona-Kommissariat den Auftrag erteilt, herauszufinden, auf welche Art und Weise man in Belgien den Impfgrad so hoch wie möglich steigern könnte. Nach der Weihnachtspause wird es dazu wohl in der ersten Kammer im belgischen Bundesparlament zu einer umfassenden Debatte kommen, wie Eliane Tillieux (PS), die Vorsitzende dieser Abgeordnetenkammer ankündigte.