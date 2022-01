Gesundheitsminister Vandenbroucke: "Kultursektor Schritt für Schritt wieder öffnen"

Etwa 30 Vertreter aus dem Kultur- und Veranstaltungssektor hatten an diesem digital geführten Gespräch mit Gesundheitsminister Vandenbroucke teilgenommen. „Ich habe erklärt, warum wir diesen Beschluss gefällt haben. Wir sehen ein, dass dieser Sektor schwer getroffen ist und wir erkennen, dass hier viel geleistet wurde, um Aktivitäten sicher durchführen zu lassen“, so der flämische Sozialist.

„Der Sektor wird aber erst öffnen können, wenn es die epidemiologische Situation zulässt und wenn wir keine neue schwere Überbelastung in den Krankenhäusern erwarten. Wir werden dann so schnell wie möglich dem Konzertierungsausschuss einen Vorschlag machen, um wieder minimale Aktivitäten in diesem Sektor möglich zu machen“, so Vandenbroucke gegenüber VRT NWS.