Menen in Westflandern: Granate vor einem Reihenhaus explodiert

In Menen in der Provinz Westflandern ist am Montagabend eine Granate gegen ein Reihenhaus geworfen worden. Bei dem Vorfall entstand lediglich Sachschaden. Die Explosion erinnert an die zahlreichen ähnlichen Fälle im Raum Antwerpen in Zusammenhang mit der Drogenkriminalität. Auch der Fall in Menen hat wohl einen kriminellen Hintergrund.