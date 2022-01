Stichproben im öffentlichen Nahverkehr zeigen zu hohe CO2-Konzentrationen in Bussen und Bahnen

In Bussen, U-Bahnen oder Straßenbahnen, sowie in Zügen, ist der CO2-Gehalt nicht selten zu hoch. Damit kann sich das Coronavirus Covid-19 in seinen Varianten unter Umständen leichter verbreiten. Stichproben unserer VRT-Redaktionen in Brüssel und Antwerpen haben ergeben, dass vor allem in ÖPNV-Fahrzeugen, in denen Frischluftzufuhr nur schwerlich möglich ist, vorgeschriebene Normen oft überschritten werden.