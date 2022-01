Tabellenschlusslicht Beerschot erleidet eine 0:7-Klatsche gegen Anderlecht

Für Seraing-Trainer Jordi Condom bedeutete die 2:0-Niederlage gegen KV Mechelen das Aus. Allerdings wurde dabei deutlich, dass das Ende der Zusammenarbeit zwischen Seraing und Condom bereits länger feststand und die Winterpause so oder so seine Kündigung bringen würde. Der Aufsteiger hatte nach anfänglichen Erfolgen plötzlich nichts mehr zu bieten und rutschte nach zuletzt 5 Niederlagen in Folge auf die Abstiegsplätze ab. Aber, mit 19 Punkten haben die Lütticher noch immer 10 Punkte Vorsprung vor Tabellenschlusslicht Beerschot…

Oud-Heverlee Löwen hat sich am Montagabend mit einem 3:0-Sieg gegen den SC Charleroi von der drohenden Abstiegszone absetzen können. Jetzt steht OHL auf dem 10. Tabellenplatz, doch Charleroi rutscht auf Rang 17 hinunter. STVV Sint-Truiden gewann gegen AS Eupen am Montagabend mit 2:0. Durch diese Niederlage sind die Ostbelgier nur noch 6 Punkte vor dem Relegationsplatz entfernt. STVV steht mit 24 Zählern und einem Punkt Rückstand in der Tabelle auf Rang 13 hinter Eupen in der Tabelle.