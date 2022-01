Urteil des Staatsrates: Kultureinrichtungen dürfen wieder öffnen - Kinos sind ausgenommen

Reaktionen aus der Politik

Flanderns Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA), der gleichzeitig auch Landeskulturminister ist, wollte am Dienstag nicht reagieren. Er verwies in dieser Frage auf Bundesjustizministerin Annelies Verlinden (CD&V), da der Königliche Beschluss, der die Schließung des Kultursektors auferlegte, föderale Materie ist. Verlinden gab zuerst zu verstehen, dass sie die Folgen des Urteils des Staatsrates noch analysieren müsse. Ähnlich reagierte Premierminister Alexander De Croo (Open VLD). Er ließ wissen, dass man sich zu dieser Frage noch beraten müsse.

Am frühen Dienstagabend gab Justizministerin Verlinden aber in den VRT-TV-Nachrichten zu verstehen (Foto unten), man könne in dieser Frage davon ausgehen, dass wieder die Bestimmungen zum Tragen kommen, die vor dem letzten Konzertierungsausschuss galten: „Es ist deutlich, dass der Kultursektor seine Stimme laut erklingen ließ. Ich denke, dass wir dem Rechnung tragen müssen. Auf Basis des Urteils des Staatsrates werden wir sehen, was wir in den kommenden Tagen tun können. (…) Auf diese Weise können wieder einige Aufführungen in diesem Sektor auf eine eingeschränkte und sichere Art und Weise durchgeführt werden.“

Die flämische Christdemokratin geht davon aus, dass es in den kommenden Stunden und Tagen zu intensiven Beratungen kommen wird: „Auf jeden Fall wird dies später am Abend noch mit der Regierung besprochen und was mich betrifft, bald auch mit allen anderen Regierung in einer neuen Konzertierung, damit wir auf eine von allen getragene Weise eine neue Entscheidung treffen können.“