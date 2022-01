Belgiens Kernkabinett nach dem  Staatsratsurteil zur Kultur: Auch die Kinos dürfen wieder öffnen

Nach dem Urteil des belgischen Staatsrates am Dienstag, nach dem die Kultureinrichtungen im Zuge der neuen Coronamaßnahmen nicht bis Ende Januar schließen müssen, beschloss das Kernkabinett der Bundesregierung noch am gleichen Abend, dass auch die Kinos wieder öffnen dürfen. Diese waren in das Staatsratsurteil nicht mit einbeschlossen. Allerdings kündigte der Verband der Kinobetreiber an, ebenfalls vor den Staatsrar ziehen zu wollen.