Corona in Belgien - Knapp unter 600 Patienten auf IC-Stationen - 75 % der neuen Fälle sind Omikron

In Belgien sinken die Coronazahlen trotz der neuen Omikron-Variante vorerst weiter. Sowohl die Ansteckungs- als auch die Hospitalisierungszahlen weisen immer noch deutlich nach unten. Der Druck auf den Intensivstationen geht ebenfalls etwas zurück, wie das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt Sciensano meldet. Hier werden knapp unter 600 Coronapatienten intensiv behandelt, was seit Mitte November nicht mehr der Fall war. Der Biostatistiker Geert Molenberghs rät dazu, in Sachen Omikron wachsam zu bleiben.