Killerbande von Brabant: Festnahmen und Hausdurchsuchungen

Im Fall der Killerbande von Brabant, die Belgien in den 1980er Jahren mit schweren und blutigen Überfällen in Angst und Schrecken versetzte, ist die Polizei möglicherweise einen Schritt weiter gekommen. Am Dienstag wurden in diesem Zusammenhang mehrere Hausdurchsuchungen durchgeführt und es kam zu 2 Festnahmen. Einer der beiden Festgenommenen ist offenbar der Neffe eines früheren Gangsters, den die Polizei vor kurzem bereits verhört hatte.