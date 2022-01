Konzertierungsausschuss bestätigt Königlichen Erlass, der die Wiederöffnung der Kultur offiziell ermöglicht

Bundesinnenministerin Annelies Verlinden (CD&V) und ihr Kabinett haben am Mittwoch den Königlichen Erlass verfasst, der es ermöglicht, dass die Theater, die Opernhäuser, die Konzertsäle und die Kinos offiziell wieder öffnen können. Nach dem Urteil des Staatsrates, der die Schließung der Kultureinrichtungen durch den Konzertierungsausschuss aufgrund von Corona aufgehoben hatte, muss dieser Umstand in ein Gesetz verankert werden - in diesem Fall in einen Königlichen Erlass.