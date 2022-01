Maskenhersteller stiftet der flämischen Krebshilfe 10.000 FFP2-Masken

Das Unternehmen entwickelte diese FFP2-Masken am Anfang der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 gemeinsam mit der Universität von Antwerpen (UAntwerpen) und half seinerzeit so, den akuten Mangel an Mund- und Nasenschutzmasken im Gesundheitswesen in den Krankenhäusern in den Griff zu bekommen. Im Gegensatz zu den meisten Mundmasken und den chirurgischen Masken schützen die FFP2-Masken nicht nur andere Personen vor Covid-19-Aerosolen, sondern auch den Träger der Maske selbst. Also sind gerade solche Masken für gesundheitsgefährdete Personen, wie eben auch Krebspatienten, eine sehr gute Sache.

Mark Michils (Foto oben), der Generaldirektor von „Kom op tegen kanker“, stellt fest, dass die Krebspatienten unter der Pandemie besonders zu leiden haben: „Das sind diejenigen, die die Dummen sind. Deren Behandlungen und Diagnosen werden verschoben… Also ist das eine gute Aktion, denn sie ruft dazu auf, dass jeder die Sicherheitsmaßnahmen respektieren soll und es ist ein Zeichen der Solidarität nach dem Motto ‚Wir denken an euch‘ und schenken euch 10.000 FFP2-Masken‘, die Krebspatienten viel besser gegen eine Ansteckung durch Corona schützen.“

Medimundi wird die Kapazität der Produktion von FFP-Masken übrigens verdoppeln, da das Unternehmen davon ausgeht, dass die Nachfrage größer werden könnte, da sich die neue Coronavariante Omikron als möglicherweise ansteckender erweist.