Zahllose Niederländer umgehen den Corona-Lockdown im eigenen Land und strömen nach Belgien

Der Zustrom der Niederländer, die in diesen Tagen in Belgien die Restaurants und die Geschäfts „stürmen“, ist massiv. Am Dienstag kam es im Antwerpener Raum zu einem in Ferienzeiten nie gesehenen Verkehrschaos, ausgelöst durch zahllose Autos mit niederländischem Kennzeichen.

Dieses Verhalten stößt in diesen Coronazeiten nur auf wenig Gegenliebe. Zwar freuen sich manche Händler und Gastronomen über diese gerne mitgenommenen Umsätze, doch in politischen Kreisen ist der Ärger groß. Antwerpens Provinzgouverneurin Cathy Berx nannte dieses Verhalten in einem Gespräch mit einer niederländischen Radiostation am Dienstag „asozial, nicht solidarisch und unverständlich.“

Niederlande warnen vor zu vollen Zügen

Inzwischen geht die Sache so weit, dass die niederländische Regierung ihre Landsleute davor warnt, mit dem Zug nach Belgien zu reisen. Die Züge seien völlig überfüllt und dadurch sei es unmöglich, coronagerechte Abstände zwischen den Menschen einzuhalten. Die Sicherheitskräfte von Securail der belgischen Bahngesellschaft NMBS/SNCB mussten mehrmals energisch auftreten und baten um Unterstützung durch die Bahnpolizei. Mittlerweile hat die Bahn die Zahl der Sitzplätze in den Zügen, die über die Grenze in die Niederlande fahren, durch mehr Fahrzeuge erhöht, um mehr Raum für coronagerechte Abstände schaffen zu können.

Antwerpens Provinzgouverneurin Berx gab zu verstehen, dass es keine gesetzliche Handhabe gebe, Tagestouristen aus den Niederlanden nicht ins Land zu lassen und der niederländische Premierminister Marc Rutte rief seine Landsleute dazu auf, nicht nach Belgien oder nach Deutschland zu reisen, wenn dies nicht absolut notwendig sei, doch bisher fand er kaum Gehör…

Am Mittwochmorgen drehten unsere Kollegen von VRT-Fernsehen Bilder von einem IC-Zug, der aus Amsterdam kommend in den Antwerpener Zentralbahnhof einlief. (Lesen Sie bitte unter dem Video weiter)