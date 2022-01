3M und PFOS sorgen über ein Urteil des Staatsrats für einen teilweisen Baustop bei den Arbeiten zum Oosterweel-Projekt

3M und seine Probleme mit PFOS

Im Juni 2021 sind in Zwijndrecht bei Antwerpen bei den Bauarbeiten an der sogenannten „Oosterweel“-Verkehrsachse große Mengen an PFOS entdeckt worden. Dieses seit 2009 nur noch eingeschränkt zugelassene Produkt gilt als giftig und krebserregend. Das in Zwijndrecht entdeckte PFOS stammt aus dem nahegelegenen 3M-Werk, dass bis 2002 dieses chemische Produkt dort herstellte.

Spezifische Messungen ergaben kurz danach, dass an einigen Stellen in und um Zwijndrecht PFOS-Werte gemessen wurden, die 26 Mal höher liegen als zugelassen. Offenbar wussten die flämischen Landesbehörden und die Stadtverwaltung von Antwerpen seit 2017 von der PFOS-Umweltverschmutzung - auch dies ist Thema von Anhörungen und Ausschüssen.

Inzwischen wurden bei zahlreichen Menschen, die in direkter und indirekter Umgebung des 3M-Werks leben, weit überhöhte PFOS-Werte im Blut gemessen. Die Gemeinde Zwijndrecht griff im Oktober 2021 zur Maßnahme der Haftbarmachung von 3M nach dem bekannt wurde, dass sehr viele Einwohner der Stadt einen zu hohen PFOS-Wert im Blut haben. PFOS ist ein Kunststoffzusatz, den 3M lange in der Produktion nutzte. Doch dieser Stoff löst sich in der Natur nicht auf.