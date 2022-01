Belgien erlebte 2021 zum ersten Mal seit 1978 ein Jahr ohne "Ozontage"

Europa will schärfere Ozon-Warnwerte

Die Europäische Union würde im Hinblick auf das Erreichen der Klimaziele und im Kampf gegen den Klimawandel den Schwellenwert von aktuell 180 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter Luft gerne senken und zwar auf 120 Mikrogramm und dieser Wert soll je Mitgliedsland innerhalb eines Zeitraumes von 3 Jahren höchstens 25 Mal überschritten werden dürfen.

Im Durchschnitt hat Belgien eben durch die eher niedrigen Ozonwerte dieses Jahr in Zusammenhang mit den Werten der vergangenen Jahre 2019 und 2020 sogar eingehalten. Aber Belgien hatte keine Chance, den von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlenen Schwellenwert von 100 Mikrogramm Ozon pro Kubikmeter Luft einzuhalten, der nur maximal an 3 bis 4 Tagen pro Jahr überschritten werden sollte…

Aber, trotz des in dieser Hinsicht guten „Ozonjahres“ 2021 muss sich Belgien weiter anstrengen, um die international vereinbarten Klimaziele zu erreichen und wenn es in den kommenden Jahren wieder heiße Sommer mit Hitzewellen und Trockenheit gibt, werden auch die Ozonwerte wieder steigen. Helfen würde dagegen auch in Belgien eine drastische Senkung des Schadstoffausstoßes durch z.B. den Straßenverkehr, veraltete Heiztechniken oder die Industrie.

