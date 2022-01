Belgiens Nationaler Sicherheitsplan wird nicht vor dem 1. Januar 2022 fertig

Der Nationale Sicherheitsplan 2022-2025, der die Prioritäten in der Sicherheitspolitik für die Polizei auf allen Ebenen in Belgien festlegt, soll eigentlich am 1. Januar 2022 in Kraft treten, doch daraus wird nichts, wie De Tijd meldet. Eigentlich befand sich das Dokument, dass die Bundespolizei in Absprache mit der lokalen Polizei aufgestellt hat, in der letzten Phase vor der Begutachtung bzw. der Zustimmung.

Doch Anfang Dezember wurde deutlich, dass der Bereich Steuerbetrug nicht in den 7 Prioritäten der Polizei vorgesehen war. Dadurch, so De Tijd, geriet die Mehrheit auf belgischer Bundesebene unter Druck. Während die Sozialisten PS und Vooruit sowie die Grünen von Groen und Ecolo deshalb den Entwurf der Polizei ablehnten, stimmten die flämischen Liberalen der Open VLD der Tatsache zu mit der Begründung, dass die Polizei eben ihre eigenen Prioritäten setzen müsse.

Jetzt muss eine Einigung erzielt werden und die Regierungsparteien begannen damit, den Plan anzupassen. Bundesinnenministerin Annelies Verlinden von den flämischen Christdemokraten CD&V bestätigte gegenüber De Tijd, dass der Nationale Sicherheitsplan dadurch nicht mehr fertig wird und dass diesem demnach vor dem Jahreswechsel auch nicht zugestimmt werden könne. Ihr Sprecher Peter Poulussen unterstrich aber die Tatsache, dass diese Verzögerung keinen Einfluss auf die Arbeit der Polizei habe und auch nicht auf deren Mittel.