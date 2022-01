Flandern startet die Corona-Impfkampagne für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren

In Flandern ist an diesem Donnerstag der Startschuss für die Corona-Impfkampagne für Kinder von 5 bis 11 Jahren gegeben worden. Den Anfang machte die Gemeinde Gooik in Flämisch-Brabant, wo etwa 200 Kinder eine Impfeinladung erhalten hatten. Die ersten Kinder wurden dort gegen Mittag erwartet. Ein Bereich des Impfzentrums von Gooik wurde kindgerecht dekoriert (Fotos) und auch die Mitarbeiter des Zentrums waren auf Impfungen von Kindern vorbereitet und hatten sich teilweise sogar verkleidet. In Brüssel werden Kinder bereits seit einigen Tagen gegen Corona geimpft (siehe Video weiter unten). Auch hier sorgten die Impfzentren für eine kindgerechte Atmosphäre.