Schließung wegen Corona: Betreiber der Kegel- und Bowlingbahnen in Belgien ziehen vor den Staatsrat

Seit dem vergangenen Sonntag (26. Dezember) sind auch die Bowlingzentren in Belgien geschlossen, weil dies Teil der neuen Coronamaßnahmen ist, die der Konzertierungsausschuss aus Bund, Ländern und Regionen am 22. Dezember beschlossen hatte.

Nach dem Erfolg einer Klage gegen die Schließung der Kulturwelt, von der nicht nur die Kultureinrichtungen, sondern nach einem Einlenken der Regierung auch die Kinos profitieren, zieht jetzt auch der Bowlingsektor vor den Staatsrat.

Hier versteht man nicht, warum ihr Sport aus Coronagründen bis Ende Januar 2022 untersagt wird, während in anderen Sportarten weiter in den Wettbewerb getreten werden darf. Die Betreiber der Bowlingbahnen nennen diesen Umstand diskriminierend und aus dem Wortlaut des Staatsratsurteils im Sinne der Kultur „disproportional“.

Auch auf den Bowlingbahnen in Belgien herrscht Maskenpflicht und hier werden alle Coronavorschriften so gehandhabt, wie auch in der Kultur und in anderen gesellschaftlichen Bereichen, so das Argument für die Klage vor dem Staatsrat.