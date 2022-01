Sylvester in Belgien und Corona: Was geht und was geht nicht?

Nicht überall wird geböllert

Das Feuerwerksverbot in Brüssel hat zwei Gründe: Zum einen möchten die Brüsseler Kommunen Menschenansammlungen aus Coronagründen vermeiden und zum anderen will man verhindern, dass Personen, die sich beim Zünden von Böllern, Krachern oder Feuerwerksraketen verletzen, die Krankenhäuser bzw. die Intensivstationen belasten.

Feuerwerksverbote gelten neben Brüssel aber auch in verschiedenen Städten und Provinzen. In Hasselt z.B., der Hauptstadt der Provinz Limburg, darf nicht geböllert werden. In Provinzen Ost- und Westflandern darf es zwar Feuerwerk geben, doch es wird offiziell davon abgeraten. Auch hier sind es eher die Städte und Gemeinden, die Verbote erlassen oder die auf eigenes Feuerwerk verzichten. In Brügge z.B. wird es das traditionelle Feuerwerk auf ’t Zand nicht geben.

Auch in der Wallonie wird die Angelegenheit unterschiedlich gehandhabt. In Charleroi ist Feuerwerk verboten und in der Region Mons-Borinage muss Feuerwerk offiziell angemeldet werden. In der gesamten Region rund um Lüttich ist das Sylvester-Feuerwerk ebenfalls untersagt.

Am besten ist, man informiert sich noch schnell bei seiner Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder bei der Polizei, um sicher zu sein, was und wo erlaubt ist und was nicht. Auch ein Blick in die lokale Presse oder auf die Webseiten von Städten und Gemeinden kann hier informativ sein.