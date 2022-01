20 Jahre Euro: 5,7 Milliarden in alten belgischen Francs immer noch nicht eingetauscht

"In Schränken, Kisten oder unter Matratzen liegt eine ganze Menge Geld. Einiges davon wird verloren gegangen sein. Aber auch im Ausland liegen wohl noch ehemalige belgische Franc-Scheine. Ich habe auch einige spanische Peseten oder griechische Drachmen herumliegen, aber ich fahre nicht in das Herkunftsland, um sie umzutauschen. Das wird auch für viele belgische Franc-Scheine so sein", fügt Sciot hinzu.