Brüsseler Regierung kauft Gebäude, um Transmigranten unterzubringen

Bis Ende 2022 will die Regierung der Region Brüssel-Hauptstadt ein Aufnahmezentrum für Transmigranten eröffnen, für das sie gerade ein Gebäude im Stadtteil Haren erworben hat. Diese Transmigranten sind bei ihrem Versuch, Großbritannien zu erreichen, in Brüssel gestrandet. Die meisten hausen in der Nähe des Nordbahnhofs. Sie besitzen keinen gültigen Aufenthaltsstatus und wollen auch kein Asyl beantragen. Die Brüsseler Regierung hat die Bundesregierung jahrelang vergeblich um Hilfe bei der Bewältigung der Probleme gebeten.