Mildeste Silvesternacht seit Beginn der Aufzeichnungen: historischer Temperaturrekord gebrochen

Wie schon am Donnerstag wurde auch heute ein Temperaturrekord aufgestellt. Am Freitagnachmittag, um 14 Uhr, wurden in der Wetterstation in der Brüsseler Gemeinde Ukkel 14 Grad gemessen. Seit Beginn der Aufzeichnungen war es an einem Silvestertag noch nie so warm. Wahrscheinlich wird auf Neujahr am dritten Tag in Folge ein weiterer Tagesrekord aufgestellt.