Corona-Impfstoffproduktion beschert Belgien extra Wachstum von 1 Milliarde Euro

Das extra Wachstum ist zum Teil auf die zusätzlichen Arbeitsplätze zurückzuführen, die bei Pfizer, aber auch in der gesamten gut funktionierenden Pharmabranche geschaffen wurden. "2020 lag die Zahl der direkten neuen Arbeitsplätze in der Branche bei 40.000. In diesem Jahr ist die Zahl der Arbeitsplätze in diesem Sektor sicher nicht gesunken, im Gegenteil."

“Es sind hochqualifizierte Beschäftigte, die in den Labors und Produktionshallen der Pharmaunternehmen gebraucht werden", erklärt Caroline Ven. "Zählt man auch die indirekten Arbeitsplätze hinzu, etwa im Bereich des Transports und der Logistikkette, dann erhöht sich die Zahl von 40.000 auf das Dreifache.”