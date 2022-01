Schwere Gasexplosion in Turnhout:  Frau steckt in den Trümmern, noch vier Personen vermisst 

Die Explosion ereignete sich am Freitagmorgen in einem Wohnhaus in der Boerenkrijglaan in Turnhout. Vor Ort wurde der medizinische Notfallplan ausgerufen.

Ein Opfer wurde schnell gerettet und ins Krankenhaus gebracht. Die Rettungskräfte stehen auch seit Stunden in Kontakt mit einer Frau, die unter den Trümmern eingeklemmt, aber unverletzt ist. Die Frau soll sich auf der Rückseite des Gebäudes befinden.

Die Feuerwehr versuchte zunächst, einen Tunnel an der Rückseite des Gebäudes zu graben, um die Frau zu befreien, was sich jedoch aufgrund der Einsturzgefahr als zu unsicher erwies. Deshalb wird jetzt mit schwerem Gerät versucht, die Frau von vorne zu erreichen.