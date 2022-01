400.000 Euro öffentliche Gelder für Erforschung der Katzenkrankheit FIP

Flandern gibt zusätzliche Mittel für die Erforschung des Virus frei, das die “feline infektiöse Peritonitis” (FIP) verursacht. FIP ist eine hochgradig ansteckende Variante des Coronavirus, die häufig tödlich verläuft. Das Virus tritt vor allem bei Jungtieren auf, die eng beieinander leben, zum Beispiel in einem Tierheim oder einer Zuchtfarm. Ein bis fünf Prozent der Kätzchen sterben an dem Virus. Auch Frettchen, Nerze und Hunde können mit FIP infiziert werden.

Der Genter Professor Hans Nauwynck forscht seit mehr als 20 Jahren an diesem Virus. Er hofft, dass das zusätzliche Geld dazu beitragen kann, die Krankheit vollständig auszurotten: "Das Geld wird hauptsächlich für die Erforschung der zirkulierenden Virusvarianten verwendet. Darüber hinaus versuchen wir, ein Medikament zu entwickeln, um diese Krankheit in den Tierheimen zu bekämpfen. Wir hoffen, dass wir mit der Zeit in der Lage sein werden, beim Kauf einer jungen Katze ein Zertifikat auszustellen, dass sie FIP-frei ist."