Bergung einer Frau 14 Stunden nach Hausexplosion in Turnhout: "Saß am Tisch, eine Etage tiefer"

Vierzehn Stunden - so lange war eines der Opfer der Explosion in Turnhout unter den Trümmern eingeschlossen. Nach einer unermüdlichen Rettungsaktion gelang es den Einsatzkräften schließlich, die Frau lebend aus den Trümmern zu befreien. Sie fanden sie immer noch am Tisch sitzend, nur ein Stockwerk tiefer. Feuerwehrchef Luc Faes erzählt von einer beeindruckenden Rettungsaktion: “Es ist eigentlich ein Wunder, dass wir sie da lebend herausbekommen haben.”