Erstmals seit 2015 neue Nummer 1 in Hitparade von Studio Brussel: "The chain" von Fleetwood Mac

Jedes Jahr wählen die Hörer von Studio Brussel die 100 Klassiker, die unbedingt auf die Hitliste ihrer schönsten Songs aller Zeiten stehen sollten.

Sechs Jahre lang war Pearl Jam mit "Black" die Nummer eins, doch dieses Jahr erobert die britisch-amerikanische Band Fleetwood Mac mit "The Chain" den ersten Platz. Fleetwood Macs Songs "Dreams", "Go your own way" und "Everywhere" sind ebenfalls in De Tijdloze 100 vertreten. Letztes Jahr war die Band zum ersten Mal in den Top 3 aufgetaucht.