Erstmals seit Wochen steigt die durchschnittliche Zahl der Corona-Infektionen wieder an

Zum ersten Mal seit Wochen steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus wieder und erreicht mit 7.819 Fällen im Schnitt und pro Tag ein Plus von 11 Prozent gegenüber der Vorwoche (15. - 21. Dezember).

Die Zahl der Corona-Tests ist nach wie vor rückläufig. Zwischen dem 22. und 28. Dezember wurden im Schnitt und pro Tag 64.200 Tests durchgeführt, 9 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die Positivitätsrate in diesem Zeitraum lag bei 12,8 Prozent, was einem Anstieg von 1,2 Prozent entspricht. Das bedeutet, dass von 100 Tests knapp 13 positiv waren.

Die Reproduktionsrate lag bei 0,97 (0,19 mehr als in der Vorwoche). Eine Reproduktionsrate von weniger als 1 bedeutet, dass die Epidemie an Stärke verliert.

Die Zahl der Krankenhauseinweisungen geht weiter zurück. Zwischen dem 25. und 31. Dezember wurden pro Tag im Schnitt 139 Patienten mit dem Coronavirus eingeliefert. Das ist ein Rückgang von 8 Prozent im Vergleich zur Vorwoche (18. - 24. Dezember). Gestern meldeten die belgischen Krankenhäuser eine Belegung von 1.806 Corona-Patienten (-14 Prozent im Vergleich zu vor einer Woche). 537 Patienten befinden sich auf der Intensivstation (-18 Prozent). 319 Patienten sind an ein Beatmungsgerät angeschlossen (-20 Prozent).

Auch der Rückgang der Zahl der Todesfälle setzt sich weiter fort. Zwischen dem 22. und 28. Dezember sind jeden Tag im Schnitt 28 Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben. Das sind 22 Prozent weniger als in der Vorwoche. Insgesamt starben in Belgien bereits 28.331 Personen im Zusammenhang mit dem Virus.

Inzwischen haben 8 906 949 Menschen in unserem Land ihre erste Impfung erhalten und 8 796 387 (76 Prozent) sind vollständig geimpft. 4.259.813 Personen (37 Prozent) haben auch eine Wiederholungsimpfung, eine so genannte Auffrischungsimpfung, erhalten. Insgesamt wurden bereits 21,54 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs verabreicht.