Tragische Bilanz nach Explosion auf Silvester in Turnhout: 4 Personen tot geborgen

Die Explosion in Turnhout (Provinz Antwerpen) hatte am Freitagmorgen kurz nach 8 Uhr mehrere Stockwerke eines Wohnhauses zerstört. Eine Person konnte sich selbst kurz nach der Explosion aus den Trümmern befreien. Eine Frau saß 14 Stunden lang eingeklemmt in den Trümmern, bevor die Rettungskräfte sie bergen konnten. In der vergangenen Nacht wurden auch die vier noch vermissten Personen, die alle ums Leben gekommen sind.