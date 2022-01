Turbulente Silvesternacht mit fast 400 Einsätzen in Brüssel und 58 Festnahmen in Antwerpen

In Brüssel hat die Polizei fast 400 Einsätze durchgeführt. An vielen Orten wurden trotz des Feuerwerksverbots, das bis zum 9. Januar gilt, Böller und Feuerwerk gezündet. Autos und Mülltonnen wurden in Brand gesetzt.

"Wir sind 12 Mal zu brennenden Autos ausgerückt und 72 Mal zu brennendem Stadtmobiliar oder Fahrräder, Motorroller oder allen Arten von Müll, die in Brand gesteckt worden waren", sagte Walter Derieuw von der Brüsseler Feuerwehr auf Radio 1 am Samstagmorgen: "Es war also in der Tat eine arbeitsreiche Nacht für uns."

Darüber hinaus wurden auch zwei Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr beschossen. "Ich finde es schade, dass jeder anfängt, Angriffe gegen die Feuerwehr als normal zu betrachten", sagte Derieuw. "Wir sind dazu da, Menschen zu helfen und müssen unter schwierigen Umständen arbeiten. Manchmal müssen wir uns mehr um unsere eigene Sicherheit kümmern als um die Brandbekämpfung".