14,3 Grad: So warm war es am Neujahrstag noch nie seit Beginn der Messungen im Jahr 1892

Ab Montag wird das Wetter sehr viel wechselhafter mit eventuellen Schauern. Regen- und Schauerperioden wechseln sich mit sonnigen Abschnitten ab. Gegen Ende des Nachmittags nimmt die Wahrscheinlichkeit von Schauern im Westen des Landes zu. Im Landesinnern und im Südosten können diese Schauer heftig ausfallen. An der Küste bleibt es eher trocken.

Am Dienstag soll viel Regen fallen. In den Ardennen können winterliche Schauer niedergehen. Die Temperaturen werden zwischen 5 und 10 Grad am Morgen und 0 bis 5 Grad am Abend liegen.

Am Mittwochmorgen kann es an vielen Stellen gefrieren und ist mit Glätte zu rechnen. Tagsüber wechseln sich Wolken und klarer Himmel ab. Mit Höchstwerten von 0 Grad im Hohen Venn bis 6 Grad an der See wird es deutlich kälter sein als in den vergangenen Tagen.