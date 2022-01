Corona-Ausbruch auf der Polarforschungsstation Prinzessin Elisabeth in der Antarktis

Bis auf Weiteres haben die Leiter der Station beschlossen, jeden weiteren Zutritt zur Station zu verbieten, bevor der Infektionsherd nicht verschwunden ist. Am 12. Januar sollen die Teams von zwei neuen Expeditionen eintreffen. Die Forschungssaison, die normalerweise während der antarktischen Sommermonate von November bis März läuft, wird verkürzt.

Laut einem von der Stationsleitung konsultierten Virologen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Infektion in der Station durch die Omikron-Variante verursacht wurde, da diese 99 Prozent der Fälle in Südafrika ausmacht, das Land, in dem die letzte Station vor der Antarktis liegt.