Einzelhändler pessimistisch vor dem Beginn des Winterschlussverkaufs

Dem SNI zufolge belastet der E-Commerce auch die lokale Wirtschaft. "Der Verbraucher besucht heute mehr denn je Webshops", was dazu führt, dass die Lagerbestände in den physischen Geschäften sehr groß sind. "Die Hälfte der Geschäfte hat noch etwa 50 Prozent ihrer Produkte in den Regalen stehen", betont der SNI.

Außerdem führt auch das Arbeiten im Homeoffice dazu, dass immer weniger Verbraucher in die kommerziellen Stadtzentren geraten. "Darum ist für die Hälfte der Händler der Hauptkonkurrent inzwischen online zu finden", stellt die SNI fest.

Die Gewerkschaft hält es daher für "notwendig", zu prüfen, ob der Winterschlussverkauf verlängert werden kann, wie es 2021 der Fall war. "Der Handel leidet seit fast zwei Jahren unter sinkenden Umsätzen”, so die Schlussfolgerung des SNI.