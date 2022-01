Mit dem Zug von Paris nach Mailand in 6,5 Stunden und warum auch Belgien davon profitiert

Der Wettbewerb zwischen den Bahnunternehmen wurde möglich, nachdem Europa die Mitgliedstaaten in den 1990er Jahren verpflichtet hat, Infrastrukturverwaltung und Zugbetrieb zu trennen. In Belgien führte dies zur Spaltung zwischen Infrabel und der NMBS. Der Infrastrukturbetreiber regelt den Verkehr auf den Gleisen, die von verschiedenen Bahnunternehmen genutzt werden dürfen. Da der Wettbewerb auf den inländischen Netzen nicht immer gut funktioniert, wird er in vielen Ländern ausgebremst. So hat die belgische Regierung kürzlich der NMBS das Monopol für den Inlandsverkehr für weitere 10 Jahre übertragen.