Plan der EU-Kommission, um Atomenergie als nachhaltig einzustufen, stößt auf Kritik: "politischer Kuhhandel”

Während die Niederlande und Frankreich neue Kernkraftwerke bauen wollen, hat Deutschland die Hälfte der noch in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke stillgelegt. Nur drei Kernreaktoren werden bis zum 31. Dezember in Betrieb bleiben. Deutschland hält entschlossen am Ausstieg aus der Kernenergie fest und will unter anderem auf Gas setzen, um den Übergang zu erneuerbaren Energien zu bewältigen.

Die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke und Wirtschaftsminister Robert Habeck, beide von den Grünen, reagierten am Samstag bereits sehr kritisch auf den Vorschlag der Europäischen Kommission. Habeck sprach von "Greenwashing", Lemke wurde noch vehementer und bezeichnete es als "absolut falsch, dass die Europäische Kommission die Kernenergie in die europäische Taxonomie für nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten aufnehmen will". "Denn Kernenergie kann niemals nachhaltig sein", sagte sie.