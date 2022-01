Belgiens Unternehmerverband will, dass Corona-Hochrisikokontakte mit Selbsttests weiter arbeiten können

Belgiens Arbeitgeber befürchten, dass die Omikron-Variante die Kontinuität in der Wirtschaft in Gefahr bringen könnte, wenn die aktuell geltenden Coronavorschriften nicht durch den kommenden Konzertierungsausschuss am Donnerstag (6. Januar 2022) nicht entsprechend angepasst werden.

In einer Pressemitteilung des VBO heißt es dazu: „Das Bild eines Domino-Effekts durch nicht angepasste Coronaregeln, der durch eine große Zahl an Ansteckungen und durch eine Vielzahl an Hochrisikokontakten unsere schon jetzt fragile Wirtschaft komplett unterminieret, kommt jetzt wirklich näher.“