Brüsseler Umweltzone: Seit dem Jahreswechsel sind Euro 4-Dieselfahrzeuge nicht mehr zugelassen

Seit dem 1. Januar 2022 sind Dieselfahrzeuge mit der Euronorm 4 nicht mehr in der Brüsseler Umweltzone zugelassen. Bis zum 31. März gilt noch eine Übergangszeit, doch wer ab dann noch gegen diese Regelung verstößt, riskiert ein Bußgeld von 350 €. Dies ist bislang die strengste Maßnahme in der schrittweisen Durchsetzung der Umweltzone in der belgischen und europäischen Hauptstadt seit Januar 2018. Rund 12 % aller Fahrzeuge, die sich in der Brüsseler Hauptstadt-Region bewegen, sind noch stets Euro 4-Autos.