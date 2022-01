Die Stadt Ostende schenkt der Gemeinde Overijse ein Waldstück

Vor 73 Jahren erwarb die Stadt Ostende in der Gemeinde Overijse ein 58.500 Quadratmeter großes Waldstück mit dem Ziel, dort irgendwann mal gewinnbringend Villen bauen zu lassen. Doch aus dem Projekt wurde nichts, da sich Overijse stets dagegen widersetzte und zwar auch, weil dieser Wald in einem Naturschutzgebiet liegt.

Für Ostende stellte der Unterhalt dieses Waldstücks seither auch ein Problem dar, denn immer wieder mussten sich Stadtarbeiter dorthin begeben, um da zu arbeiten. Zudem verursachte dieser Besitz zusätzliche Unkosten. Die Gemeinde Overijse wollte sich am Unterhalt dieses Waldes nicht beteiligen, denn er liegt nicht wirklich in der Nähe der Ortschaft, sondern etwas abgelegen an der Nieuwelaan, einer Landstraße unweit des Sees von Overijse-Genval an der Grenze zu Wallonisch-Brabant.

Jahrelang hatte Ostende mit Overijse darüber verhandelt, was mit dem Waldstück geschehen soll, aber die Gemeinde wollte es nicht erwerben. Bei der letzten Stadtratssitzung des Jahres 2021 hat Ostende beschlossen, Overijse diesen Wald zu schenken.