Jugendarbeit: Flanderns Landesregierung für ein juristisches Führungszeugnis für Betreuer von Minderjährigen

Davon betroffen sind z.B. Trainer im Sportbereich, Regisseure von Kinder- und Jugendtheatern, Jugendheim- oder Pfadfinderleiter, Jugendanimatoren, sogenannte „Vorleseeltern“ in Kinderheimen sowie ehrenamtlich oder professionell Tätige in weiteren diesbezüglichen Bereichen, in denen mit Kindern oder mit jüngeren Jugendlichen gearbeitet wird oder wo diese betreut werden.

Diese Vorschrift gilt in Flandern schon jetzt für Lehrpersonen und für Mitarbeitern in Dienstleistungseinrichtungen für Jugendliche. Doch jetzt soll diese Regelung auf so gut wie alle Bereiche ausgeweitet werden. Ein entsprechender Gesetzesvorschlag ist bereits zur Begutachtung an den belgischen Staatsrat geleitet worden. Schon im Herbst könnte diese Gesetzesanpassung in Kraft treten.

Wichtiger Schritt vs. Falsches Gefühl der Sicherheit

Für Flanderns Landesjustizministerin Zuhal Demir von den flämischen Nationaldemokraten N-VA ist dies ein wichtiger Schritt im Aktionsplan gegen sexuelle Gewalt der Landesregierung, doch das Vorhaben stößt in den meisten betroffenen Bereichen nicht unbedingt auf Zustimmung.

Der flämische Jugendrat z.B. ist sehr besorgt. Hier ist man zwar auch der Ansicht, dass Kinder überall sicher vor Problemen, wie sexueller Gewalt sein müssen, doch „wir werden das Problem nicht lösen, in dem wir Freiwilligen und Ehrenamtlichen ein weiteres Hindernis auferlegen. Diese Maßnahme wird für ein falsches Gefühl der Sicherheit sorgen und keine Garantien bieten. Wir stellen uns die Frage, wie ein lokaler Freiwilliger bei den Scouts oder bei einem Amateurtheater mit den Informationen umgehen wird, die er in einem Führungszeugnis lesen wird.“