Noch nie hat das belgische Staatsblatt so viele Seiten hinzubekommen, wie im vergangenen Jahr

Damit umfasst das belgische Staatsblatt zum Jahreswechsel genau rund 8.000 Seiten mehr als die Ausgabe 2019. Erst am Freitag, den 31. Dezember, kamen zwei Ergänzungen hinzu. Eine Ausnahme bot das Jahr 2020. Damals wurden zum ersten Mal seit rund 5 Jahren knapp unter 100.000 neue Seiten hinzugefügt.

Genau wie 2020 war auch in diesem Jahr die Coronakrise das prägende Element im Staatsblatt, wie Wilfried Verrezen, der Direktor des Staatsblattes, gegenüber der belgischen Nachrichtenagentur Belga angab: „Zahlreiche Entscheidungen bezüglich der Pandemie wurden natürlich publiziert, aber, diese sind im Allgemeinen in ihrem Volumen etwas limitiert.“

Aber, die Coronakrise sorgte auch dafür, dass es zusätzliche Veröffentlichungen und Aktualisierungen auch an den Wochenenden gab, was natürlich der Tatsache geschuldet ist, dass das Staatsblatt inzwischen (seit 2003) eine digitale Angelegenheit ist. Davor konnte z.B. ein Gesetz erst dann in Kraft treten, wenn das Staatsblatt dieses auf Papier gedruckt veröffentlichte…

Wallonie

Doch das enorme Volumen des vergangenen Jahre hatte auch einen weiteren Grund: In der Wallonie wurden letztes Jahr zahlreiche neue Regelungen zu Anpassungen in möglichen von Hochwasser betroffenen Gegenden an Wasserläufen veröffentlicht, was für zusätzliche rund 27.000 Seiten sorgte. Staatsblatt-Direktor Verrezen unterstrich aber ausdrücklich, dass diese Veröffentlichungen nichts mit den Überschwemmungen nach dem Starkregen Mitte Juli an Weser und Maas und deren Nebenflüssen zu tun gehabt habe.

Im Jahr 2002, dem letzten Jahr des Staatsblattes auf Papier, war das Staatsblatt „nur“ knapp 63.000 Seiten stark. Nebenbei bemerkt: Jeder Belgier ist eigentlich dazu verpflichtet, zu wissen, was im Staatsblatt steht. Na dann, gute Nachtlektüre…